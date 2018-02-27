Марлоса признан лучшим футболистом крайнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам опроса специалистов экспертного совета определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 21 тура чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Марлос, который в матче с “Звездой” сделал дубль. Он значительно опередил нападающего “Зари” Иури.
Отметим, что в экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев.
Напомним, что в прошлом туре автор хет-трика в игре “Мариуполь” — “Черноморец” выиграл данную номинацию.