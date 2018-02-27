Марлоса признан лучшим футболистом крайнего тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Марлос, который в матче с “Звездой” сделал дубль. Он значительно опередил нападающего “Зари” Иури.

Отметим, что в экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев.

Напомним, что в прошлом туре автор хет-трика в игре “Мариуполь” — “Черноморец” выиграл данную номинацию.