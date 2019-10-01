Маркарову допитали у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Державному бюро розслідувань завершився допит міністра фінансів України Оксани Маркарової, передає кореспондент УНН.
Так, допит міністра тривав близько години. На питання журналіста Маркарова повідомила, що перебувала там "у якості свідка".
"Я по суті не можу давати коментарі", - зазначила вона, пояснивши, що деталі кримінального провадження є таємницею слідства.
З її слів, справа стосується ПриватБанку.
Наразі, зазначила міністр, повторно її на допит не викликали.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить розслідування націоналізації ПриватБанку. У межах цього кримінального провадження на допит викликався і п’ятий президент України Петро Порошенко.
ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.