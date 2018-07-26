Марка "Сам жене" витісняє виробників офіційного алкоголю з мовчазної згоди держави - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Скорочення обсягів виробництва легальної горілки жодним чином не пов’язано із кількістю алкоголю, що вживають українці. Падає ж ринок офіційної продукції з вини державної політики, а точніше з причин її відсутності в частині підтримки легальних гравців. Про це у коментарі УНН зауважив економічний експерт Юрій Гаврилечко.
За його словами, насправді, скорочення виробництва відбувається через високі акцизи. Люди тому і починають вживати все більше контрафактної та дешевої продукції.
“А як ви думали, що легальне виробництво горілки має зростати тоді, як у нас постійно підвищувались акцизи? Аби відновити ріст легального виробництва горілки треба відновити державну монополію і знизити акцизи. І, якщо цього не зробити, то й надалі легальне виробництво буде падати, а кількість контрафакту та фальсифікату зростати. Українці ж будуть гнати марку "сам жене" і труїтися різним непотребом”, — сказав він.
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Гаврилечко зауважив, що зі зниженням обсягів виробництва легального алкоголю, люди не змінюють своїх споживчих звичок. Вони продовжують і продовжуватимуть вживати алкоголь.
“Питання тільки в тому, де вони його купують... У нас цукор чи не єдиний продукт, який за рік в Україні подешевшав. І це навряд чи говорить про збільшення виробництва цукру. Це говорить про те, що самостійне виробництво горілки стає дешевшим, а відтак — привабливішим для українця. А в тих соціально-економічних умовах, в яких ми сьогодні живемо, наслідки від падіння легального виробництва і переходу українців на "сам жене" можуть бути печальні”, — додав експерт.
Нагадаємо, в Україні триває скорочення обсягів виробництва горілки. У cічні — червні поточного року, порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво цього продукту впало на 10,6%
За підсумками 2017 року — мінімум на 20%.
За проміжок часу у три роки — виробництво горілки скоротилося у півтора рази.
Паралельно, в країні дорожчає спирт і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, вже не дають жодного позитивного фіскального ефекту.