Марка "Сам гонит" вытесняет производителей официального алкоголя с молчаливого согласия государства - экономист

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Сокращение объемов производства легальной водки никак не связано с количеством алкоголя, которое употребляют украинцы. Падает же рынок официальной продукции по вине государственной политики, а точнее из-за причин ее отсутствия в части поддержки легальных игроков. Об этом в комментарии УНН сказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, на самом деле, сокращение производства происходит из-за высоких акцизов. Люди поэтому и начинают употреблять все больше контрафактной и дешевой продукции.

"А как вы думали, что легальное производство водки должно расти после того, как у нас постоянно повышались акцизы? Чтобы восстановить рост легального производства водки надо восстановить государственную монополию и снизить акцизы. И, если этого не сделать, то и в дальнейшем легальное производство будет падать, а количество контрафакта и фальсификата расти. Украинцы же будут гнать марку "Сам гонит" и травиться разным хламом", - сказал он.

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Гаврилечко отметил, что со снижением объемов производства легального алкоголя, люди не меняют своих потребительских привычек. Они продолжают и будут продолжать употреблять алкоголь.

"Вопрос только в том, где они его покупают ... У нас сахар чуть ли не единственный продукт, который за год в Украине подешевел. И это вряд ли говорит об увеличении производства сахара. Это говорит о том, что самостоятельное производство водки становится дешевле, а следовательно - более привлекательным для украинцев. А в тех социально-экономических условиях, в которых мы сегодня живем, последствия от падения легального производства и перехода украинцев на "Сам гонит" могут быть печальные", - добавил эксперт.

Напомним, в Украине продолжается сокращение объемов производства водки. В январе - июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство этого продукта упало на 10,6%

По итогам 2017 года - минимум на 20%.

За промежуток времени в три года - производство водки сократилось в полтора раза.

Параллельно, в стране дорожает спирт и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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