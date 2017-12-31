"Маріуполь" підписав екс-футболіста збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Першим новачком ФК “Маріуполь” в зимове міжсезоння став захисник/півзахисник Денис Дедечко. Про це інформує сайт приазовців, передає УНН.
Досвідчений футболіст, який раніше притягувався до ігор за національну збірну України, виступатиме за клуб до кінця нинішнього чемпіонату.
Дедечко на старті кар’єри провів 40 ігор за “Динамо-2” у Першій лізі, а в травні 2005 року дебютував за “Динамо” в матчі Вищої ліги. Закріпитися в складі київської команди йому не вдалося і наступний чемпіонат півзахисник провів у “Нафтовику”. В системі “Динамо” Дедечко перебував до 2009 року.
Потім в кар’єрі футболыста були російські “Луч” (Владивосток, 53 гри, 13 голів), “Амкар” (Перм, 5 ігор) і “Краснодар” (18 ігор, 5 голів). Влітку 2012 року півзахисник підписав контакт з криворізьким “Кривбасом” (24 гри, 1 гол). Сезони 2013/14 і 2014/15 Дедечко провів у “Ворсклі”: 46 ігор, 6 голів.
Відзначимо, що у 2015-му році гравець вирушив до Казахстану. За “Астану” футболіст провів 10 ігор (1 гол) і повернувся в Україну — в “Олександрію” (3 гри, 1 гол). Потім в кар’єрі Дедечка був “СКА-Хабаровськ”: 50 ігор (18 — в Прем’єр-лізі), 5 голів (3 — в Прем’єр-лізі).
Зауважимо, що в активі футболіста є виступи за юнацькі та молодіжні збірні України: до 17 (30 ігор, 7 голів), до 19 (9 ігор, 2 голи), до 21 року (4 гри). У травні 2013 року вперше був викликаний в національну збірну України головним тренером Михайлом Фоменко на товариський матч проти Камеруну і гру кваліфікації на чемпіонат світу 2014 проти Чорногорії. Свій єдиний матч за збірну Дедечко провів 14-го серпня 2013 року проти Ізраїлю.
Додамо також, серед досягнень футболіста є здобутий Кубок України в сезоні 04-04 років, Суперкубок України-2007 і срібна медаль чемпіонату України.