"Мариуполь" подписал экс-футболиста сборной Украины

Опытный футболист, котрый ранее привлекался к играм за национальную сборную Украины, будет выступать за клуб до конца нынешнего чемпионата.

Дедечко на старте карьеры провел 40 игр за “Динамо-2” в Первой лиге, а в мае 2005 года дебютировал за “Динамо” в матче Высшей лиги. Закрепиться в составе киевской команды ему не удалось и следующий чемпионат полузащитник провел в “Нефтянике”. В системе “Динамо” Дедечко находился до 2009 года.

Затем в карьере футболиста были российские “Луч” (Владивосток, 53 игры, 13 голов), “Амкар” (Пермь, 5 игр) и “Краснодар” (18 игр, 5 голов). Летом 2012 года полузащитник подписал контакт с криворожским “Кривбассом” (24 игры, 1 гол). Сезоны 2013/14 и 2014/15 Дедечко провел в “Ворскле”: 46 игр, 6 голов.

Отметим, что в 2015-м году игрок отправился в Казахстан. За “Астану” футболист провел 10 игр (1 гол) и вернулся в Украину — в “Александрию” (3 игры, 1 гол). Затем в карьере Дедечко был “СКА-Хабаровск”: 50 игр (18 — в Премьер-лиге), 5 голов (3 — в Премьер-лиге).

Заметим, что в активе футболиста есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины: в 17 (30 игр, 7 голов), до 19 (9 игр, 2 гола), до 21 года (4 игры). В мае 2013 года впервые был вызван в национальную сборную Украины главным тренером Михаилом Фоменко на товарищеский матч против Камеруна и игру квалификации на чемпионат мира 2014 года против Черногории. Свой единственный матч за сборную Дедечко провел 14-го августа 2013 против Израиля.

Добавим также, среди достижений футболиста есть полученный Кубок Украины в сезоне 04-04 годов, Суперкубок Украины-2007 и серебряная медаль чемпионата Украины.