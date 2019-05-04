"Маріуполь" у матчі з "Зорею" перервав серію поразок в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запоріжжі на “Славутич Арені” відбулося протистояння 27 туру УПЛ за участі “Зорі” та “Маріуполя”, передає кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт у протистоянні відбулося на 34 хвилині. Закид з центру поля на Зубкова обернувся провалом центральних захисників. Зубков прострілив на Руслана Фоміна і нападник практично у порожню рамку надіслав м’яч — 0:1.
Примітно, що приазовці перервали серію в якій вони пропускали голи в гостях в 7 іграх УПЛ (13 м’ячів).
Зауважимо, що “Зоря” продовжила невтішну серію виступів при суддівстві Олександра Дерда — вже 6 матчів поспіль без виграшів — 3 нічиї та 2 поразки.
Також додамо, в таблиці УПЛ “Маріуполь” наблизився до луганчан — 38 і 36 очок у колективів (4 і 5 місця).