"Маріуполь" у матчі з "Зорею" перервав серію поразок в УПЛ

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Київ • УНН

 • 8420 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запоріжжі на “Славутич Арені” відбулося протистояння 27 туру УПЛ за участі “Зорі” та “Маріуполя”, передає кореспондент УНН.

Єдине взяття воріт у протистоянні відбулося на 34 хвилині. Закид з центру поля на Зубкова обернувся провалом центральних захисників. Зубков прострілив на Руслана Фоміна і нападник практично у порожню рамку надіслав м’яч — 0:1.

Примітно, що приазовці перервали серію в якій вони пропускали голи в гостях в 7 іграх УПЛ (13 м’ячів).

Зауважимо, що “Зоря” продовжила невтішну серію виступів при суддівстві Олександра Дерда — вже 6 матчів поспіль без виграшів — 3 нічиї та 2 поразки.

Також додамо, в таблиці УПЛ “Маріуполь” наблизився до луганчан — 38 і 36 очок у колективів (4 і 5 місця).

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