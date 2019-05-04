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"Мариуполь" в матче с "Зарей" прервал серию поражений в УПЛ

"Мариуполь" в матче с "Зарей" прервал серию поражений в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 8420 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Запорожье на “Славутич Арене” состоялось противостояние 27 тура УПЛ с участием “Зари” и “Мариуполя”, передает корреспондент УНН.

Единственное взятие ворот в противостоянии произошло на 34 минуте. Заброс из центра поля на Зубкова обернулся провалом центральных защитников. Зубков прострелил на Руслана Фомина и нападающий практически в пустую рамку прислал мяч — 0:1.

Примечательно, что приазовцы прервали серию в которой они пропускали голы в гостях в 7 играх УПЛ (13 мячей).

Заметим, что “Заря” продолжила неутешительную серию выступлений при судействе Александра Дердо — уже 6 матчей подряд без выигрышей — 3 ничьи и 2 поражения.

Также добавим, в таблице УПЛ “Мариуполь” приблизился к луганчанам — 38 и 36 очков в коллективов (4 и 5 места).

Украинские Национальные Новости

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