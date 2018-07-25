"Маріуполь" прибув у Швецію на поєдинок Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні в обід делегація ФК “Маріуполь” прибула в Стокгольм задля участі в першій зустрічі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу приазовців.
До столиці Швеції на матч проти “Юргордена” Олександр Бабич взяв 20 футболістів (в Маріуполі залишилися Савін та Биковський).
Варто зазначити, що матч між 11-кратним чемпіоном Швеції “Юргонденом” та “Маріуполем” пройде вже завтра у Стокгольмі починаючи з 20:00.
Як повідомлялося раніше, у випадку проходження “Маріуполем” шведського суперника, представник України може зустрітися із командою із Франції або Латвії.