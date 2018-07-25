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"Маріуполь" прибув у Швецію на поєдинок Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні в обід делегація ФК “Маріуполь” прибула в Стокгольм задля участі в першій зустрічі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу приазовців.

До столиці Швеції на матч проти “Юргордена” Олександр Бабич взяв 20 футболістів (в Маріуполі залишилися Савін та Биковський).

Варто зазначити, що матч між 11-кратним чемпіоном Швеції “Юргонденом” та “Маріуполем” пройде вже завтра у Стокгольмі починаючи з 20:00.

Як повідомлялося раніше, у випадку проходження “Маріуполем” шведського суперника, представник України може зустрітися із командою із Франції або Латвії.

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