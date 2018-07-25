ФК "Мариуполь" прибыл в Швецию на поединок Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня в обед делегация ФК “Мариуполь” прибыла в Стокгольм для участия в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев.
В столицу Швеции на матч против “Юргордена” Александр Бабич взял 20 футболистов (в Мариуполе остались Савин и Быковский).
Стоит отметить, что матч между 11-кратным чемпионом Швеции “Юргонденом” и “Мариуполем” пройдет уже завтра в Стокгольме начиная с 20:00.
Как сообщалось ранее, в случае прохождения “Мариуполем” шведского соперника, представитель Украины может встретиться с командой из Франции или Латвии.