ФК "Мариуполь" прибыл в Швецию на поединок Лиги Европы

В столицу Швеции на матч против “Юргордена” Александр Бабич взял 20 футболистов (в Мариуполе остались Савин и Быковский).

Стоит отметить, что матч между 11-кратным чемпионом Швеции “Юргонденом” и “Мариуполем” пройдет уже завтра в Стокгольме начиная с 20:00.

Как сообщалось ранее, в случае прохождения “Мариуполем” шведского соперника, представитель Украины может встретиться с командой из Франции или Латвии.