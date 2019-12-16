Марина Порошенко склала повноваження голови Українського культурного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Українського Культурного Фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення повноважень у Фонді, після пропозиції дострокового припинення її повноважень від Міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передає УНН.
"Кілька днів тому від Міністра культури молоді і спорту України на Наглядову раду Українського Культурного Фонду надійшла пропозиція достроково припинити мої повноваження як Голови Наглядової ради. Прийняла рішення добровільно скласти повноваження голови Фонду і сьогодні особисто повідомила про це наглядову раду. Я вдячна нашій команді за два роки плідної роботи і не хочу, щоб хтось іще постраждав через мене. Головне – Фонд відбувся, набрав обертів і приносить користь українській культурі", - сказала Марина Порошенко.
Вона додала, що боротися за посаду не буде, однак має намір і далі займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою та культурними і мистецькими проектами.
Також Марина Порошенко зазначила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку та повірила в те, що державна інституція може бути відкритою та повернутою обличчям до людей.
Нагадаємо, фінансування Українського культурного фонду на 2020 рік збільшено вдвічі.