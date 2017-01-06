Марін Ле Пен заявила про можливий Frexit у разі своєї перемоги на президентських виборах у Франції

За словами лідера ультраправої партії Марін Ле Пен, після своєї перемоги на виборах вона зможе запустити процес так званого Frexit, за умови якщо Брюссель продовжить контролювати національні кордони, законотворчу, економічну і грошово-кредитну політику країни.

"Якщо я зможу добитися їх повернення, тоді пораджу французам залишитися в новій Європі, а якщо ні - пораджу їм покинути ЄС", - додала вона.

Як повідомляв УНН, фінустанови у Франції відмовилися кредитувати виборчу кампанію М.Ле Пен.