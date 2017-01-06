Марин Ле Пен заявила о возможном Frexit в случае своей победы на президентских выборах во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Кандидат на пост президента Франции и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен в случае победы на выборах может запустить процесс выхода страны из Евросоюза. Об этом она заявила журналистам, передает УНН со ссылкой на France24.
По словам лидера ультраправой партии Марин Ле Пен, после своей победы на выборах она сможет запустить процесс так называемого Frexit, при условии если Брюссель продолжит контролировать национальные границы, законотворческую, экономическую и денежно-кредитную политику страны.
"Если я смогу добиться их возвращения, тогда посоветую французам остаться в новой Европе, а если нет - посоветую им покинуть ЕС", - добавила она.
Как сообщал УНН, банки во Франции отказались кредитовать избирательную кампанию М.Ле Пен.