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Марі Йованович: угода між General Electric та "Укрзалізницею" - це перемога для обох наших країн

Марі Йованович: угода між General Electric та "Укрзалізницею" - це перемога для обох наших країн

Київ • УНН

 • 27625 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович вважає транспортну угоду між Україною та Сполученими Штатами перемогою для обох держав. Про це американський дипломат сказала в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, передає УНН.

“Я можу сказати, що транспортна угода між General Electric та „Укрзалізницею“ є дуже важливим моментом в наших торгівельних стосунках з Україною. Я маю на увазі те, що це була перемога для обох наших країн, так само як і в питанні кооперації. Тому ми думаємо, що це дуже істотний момент. 1 млрд доларів — це велика сума, навіть для таких компаній як General Electric. Ми дуже задоволені і надіємося, що це сигнал, який означає, що Україна відкрита для бізнесу. Через це інші американські компанії можуть захотіти працювати тут (в Україні)”, — зазначила пані посол.

Як повідомляв УНН, ПАТ “Укрзалізниця” та американська компанія General Electric уклали угоду про виробництво та модернізацію локомотивів на 1 млрд дол. Відповідну угоду підписали в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов та Генеральний менеджер General Electric в СНД, Європі, Близькому Сході та Північній Африці Гохкан Байхан за участю Президента Петра Порошенка та посла США в Україні Марі Йованович.

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