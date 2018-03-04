Мари Йованович: соглашение между General Electric и "Укрзализныцей" - это победа для обеих наших стран

“Я могу сказать, что транспортное соглашение между General Electric и „Укрзализныцей“ является очень важным моментом в наших торговых отношениях с Украиной. Я имею в виду то, что это была победа для обеих наших стран, так же как и в вопросе кооперации. Поэтому мы думаем, что это очень существенный момент. 1 млрд долларов — это большая сумма, даже для таких компаний как General Electric. Мы очень довольны и надеемся, что это сигнал, который означает, что Украина открыта для бизнеса. Из-за этого другие американские компании могут захотеть работать здесь (в Украине)”, — отметила посол.

Как сообщал УНН, ПАО “Укрзализныця” и американская компания General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл. Соответствующее соглашение подписали и.о. председателя ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов и Генеральный менеджер General Electric в СНГ, Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Гохкан Байхан с участием Президента Петра Порошенко и посла США в Украине Мари Йованович.