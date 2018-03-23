Марчук заявив про перехід до обговорення конструктивних питань у Мінську

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Останнім часом у Мінську переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі переходить до обговорення конструктивних питань. Про це на прес-конференції повідомив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передає кореспондент УНН.

"Раніше, протягом півроку, майже все блокувалось Росією. Дуже грамотно, дуже красиво блокувалось. Та зараз є деякі нюанси, деякі знаки, що переговорний процес починає переходити в обговорення конструктивних питань", - заявив Марчук.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що мінські угоди передбачають розпуск незаконних структур "ЛНР/ДНР". Спецпредставник вважає, що для “ЛНР/ДНР” немає місця на сході України.

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