Марчук заявив про перехід до обговорення конструктивних питань у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Останнім часом у Мінську переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі переходить до обговорення конструктивних питань. Про це на прес-конференції повідомив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передає кореспондент УНН.
"Раніше, протягом півроку, майже все блокувалось Росією. Дуже грамотно, дуже красиво блокувалось. Та зараз є деякі нюанси, деякі знаки, що переговорний процес починає переходити в обговорення конструктивних питань", - заявив Марчук.
Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що мінські угоди передбачають розпуск незаконних структур "ЛНР/ДНР". Спецпредставник вважає, що для “ЛНР/ДНР” немає місця на сході України.