Марчук заявил о переходе к обсуждению конструктивных вопросов в Минске

"Раньше, в течение полугода, почти все блокировалось Россией. Очень грамотно, очень красиво блокировалось. И сейчас есть некоторые нюансы, некоторые знаки, переговорный процесс начинает переходить в обсуждение конструктивных вопросов", - заявил Марчук.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что минские соглашения предусматривают роспуск незаконных структур "ЛНР/ДНР". Спецпредставитель считает, что для "ЛНР/ДНР" нет места на востоке Украины.