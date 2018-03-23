Марчук заявил о переходе к обсуждению конструктивных вопросов в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В последнее время в Минске переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе переходит к обсуждению конструктивных вопросов. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает корреспондент УНН.
"Раньше, в течение полугода, почти все блокировалось Россией. Очень грамотно, очень красиво блокировалось. И сейчас есть некоторые нюансы, некоторые знаки, переговорный процесс начинает переходить в обсуждение конструктивных вопросов", - заявил Марчук.
Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что минские соглашения предусматривают роспуск незаконных структур "ЛНР/ДНР". Спецпредставитель считает, что для "ЛНР/ДНР" нет места на востоке Украины.