Марчук заявил о переходе к обсуждению конструктивных вопросов в Минске

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6128 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53645 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69010 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101247 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108726 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116334 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121729 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Марчук заявил о переходе к обсуждению конструктивных вопросов в Минске

Марчук заявил о переходе к обсуждению конструктивных вопросов в Минске

Киев  •  УНН

 • 12169 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В последнее время в Минске переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе переходит к обсуждению конструктивных вопросов. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает корреспондент УНН.

"Раньше, в течение полугода, почти все блокировалось Россией. Очень грамотно, очень красиво блокировалось. И сейчас есть некоторые нюансы, некоторые знаки, переговорный процесс начинает переходить в обсуждение конструктивных вопросов", - заявил Марчук.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что минские соглашения предусматривают роспуск незаконных структур "ЛНР/ДНР". Спецпредставитель считает, что для "ЛНР/ДНР" нет места на востоке Украины.

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