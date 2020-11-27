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Марченко: цифри Бюджету-2021 звірялися з МВФ до мільярдів

Марченко: цифри Бюджету-2021 звірялися з МВФ до мільярдів

Київ • УНН

 • 16708 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час перемовин з Міжнародним валютним фондом щодо Держбюджету на 2021 рік цифри звірялися до мільярдів, перемовини були складними. Про це заявив в ефірі “Cвободи слова Савіка Шустера” міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН.

“Це були складні перемовини (з МВФ — ред.). Тому що наші партнери запитують, шановне міністерство фінансів, ви порахували доходи, а у нас є різниця з вами у 1 млрд грн, давайте про це поговоримо. Цифри до мільярдів ми звіряли”, — сказав Марченко.

За його словами, також велися дискусії щодо того, чи вистачить коштів на соціальний захист, пенсіонерів, медиків. Говорили і про підвищення мінімальної зарплати.

“Це досить серйозна професійна дискусія. При тому, коли ви перебуваєте в середовищі, в якому вас не дуже люблять м’яко кажучи, кажуть це влада і вона не так щось робить, воно не дає оптимізму”, — підсумував Марченко свої перемовини з МВФ.

Нагадаємо, за інформацією очільника Мінфіну Сергія Марченка, після довгих перемовин Кабінет міністрів України дійшов згоди щодо проекту бюджету України на 2021 рік з Міжнародним валютним фондом.

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