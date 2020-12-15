Марченко назвав Бюджет-2021 поштовхом для подальшого розвитку

“Я, звичайно, задоволений. Відповідь всім критикам — кількість голосів за бюджет... Для того, щоб хотіти і мати можливості для іншого бюджету — треба зробити для цього певні кроки. Ми над цим будемо працювати в наступному році, тому що в цьому році. Тому що в цьому році, як я вже зазначав, ми намагались утримувати ситуацію. Питання були пандемії, в нас були потопи, пожежі — цей рік був досить складним. І він дав нам можливість сформувати бюджет. Цей бюджет буде поштовхом для подальшого розвитку, я в цьому навіть не сумніваюсь”, — сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що ті депутати, які не проголосували за бюджет, мають свої політичні бачення і переконання, або не хочуть нести відповідальність,

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.