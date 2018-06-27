Марадона пояснив, чому йому стало погано під час матчу Аргентина-Нігерія на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Легендарному аргентинському футболісту Дієго Марадоні стало погано під час гри команд Аргентини та Нігерії у третьому турі чемпіонату світу з футболу, який проходить в Росії. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів сам спортсмен, передає УНН.
“Я хочу розповісти всім, що я в порядку, що мене не госпіталізовували. Під час перерви у грі проти Нігерії у мене сильно боліла шия, і я втратив свідомість. Мене оглянув лікар і порекомендував піти додому до другого тайму, але я хотів залишитися, тому що ми ризикували усім. Як я міг піти? Я шлю поцілунок всім, дякую за підтримку!” — написав Марадона.
Раніше видання The Independent повідомляло, що 57-річний Марадона покинув своє місце на стадіоні в Санкт-Петербурзі зі сторонньою допомогою, після чого спеціалісти оглянули його в приміщенні стадіону. Після огляду він був доставлений до місцевої лікарні.
Нагадаємо, Аргентина вирвала перемогу у Нігерії та пробилася до плей-оф ЧС-2018. Мессі і відкрив рахунок на 14-й хвилині, на що нігерійці відповіли взяттям воріт Віктора Мозеса на 56 хвилині. Рятівником аргентинців виявився Маркос Рохо (86 хв) — 2:1.