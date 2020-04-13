Мапа поширення COVID-19 у Києві: вже понад 150 випадків на Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 13 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 495 випадків захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. За добу найбільше випадків виявили у Печерському районі міста - 63 випадки. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +63;
▪️ Шевченкiвський +5;
▪️ Солом’янський +7;
▪️ Дніпровський +2;
▪️ Святошинський +1;
▪️ Деснянський +1;
▪️ Дніпровський +0;
▪️ Голосіївський +0;
▪️ Оболонський +0;
▪️ Дарницький +0", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (157), Шевченківський (56), Дарницький (58) та Солом’янський(56).
Найменше випадків - Святошинський (19), Деснянський (25) та Оболонський (25) райони.
Як повідомлялося в УНН, за минулу добу у Києво-Печерській лаврі зареєстрували 63 нових випадки захворювання на коронавірусу хворобу, загальна кількість таких випадків перевищує 90.