Карта распространения COVID-19 в Киеве: уже более 150 случаев на Печерске
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 13 апреля, всего в столице зафиксировано уже 495 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки больше всего случаев обнаружили в Печерском районе города - 63 случая. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +63;
▪️ Шевченковский +5;
▪️ Соломенский +7;
▪️ Днепровский +2;
▪️ Святошинский 1;
▪️ Деснянский 1;
▪️ Днепровский 0;
▪️ Голосеевский 0;
▪️ Оболонский 0;
▪️ Дарницкий +0", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (157), Шевченковский (56), Дарницкий (58) и Соломенский (56).
Меньше всего случаев - Святошинский (19), Деснянский (25) и Оболонский (25) районы.
Как сообщалось в УНН, за прошедшие сутки в Киево-Печерской лавре зарегистрировали 63 новых случая заболевания на коронавирусную болезнь, общее количество таких случаев превышает 90.