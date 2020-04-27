Мапа поширення COVID-19 у Києві: майже 300 випадків на Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 27 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 1220 випадків захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше їх виявили у Печерському районі міста - 298 випадків. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
- Печерський +23
- Шевченкiвський +1
- Солом’янський +1
- Дніпровський +1
- Святошинський +0
- Деснянський +2
- Подільський +0
- Голосіївський +0
- Оболонський +3
- Дарницький +1", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (298), Дарницький (179), Солом’янський(118) та Голосіївський (115).
Найменше випадків - Святошинський (69), Оболонський (74) та Подільський (56) райони.
Як повідомляв УНН, кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 32 людини.