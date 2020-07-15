"Манчестер Юнайтед" упустив перемогу та завершив виграшну серію в АПЛ

Втрата м’яча Поля Погба біля власної карної зони призвела до голу Армстронга. Через сім хвилини Марсьяль у боротьбі з трьома опонентами зумів проштовхнути м’яч в штрафній зоні на Решфорда, і той зрівняв рахунок. Сольний прохід Марсьяля призвів до голу “МЮ” на 23 хвилині — 2:1.

У драматичній розв’язці матчу “Саутгемптон” заробив право на подачу кутового. Після неї м’яч ногою у падінні на 90 + 6 хвилині заштовхнув до сітки ірландець Обафемі — 2:2.

Примітно, що у “червоних дияволів” завершилася переможна серія, яка складалася із 4-х баталій — 59 очок і 5-те місце. “Саутгемптон” 12-й — 45.