"Манчестер Юнайтед" упустил победу и завершил выигрышную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. ФК “Саутгемптон” во встрече 35 тура АПЛ прервал победную серию “Манчестер Юнайтед”, сообщает УНН.
Потеря мяча Поля Погба у собственной штрафной зоны привела к голу Армстронга. Через семь минут Марсьяль в борьбе с тремя оппонентами сумел протолкнуть мяч в штрафной зоне на Решфорда, и тот сравнял счет. Сольный проход Марсьяля привел к голу “МЮ” на 23 минуте — 2:1.
В драматической развязке матча “Саутгемптон” заработал право на подачу углового. После нее мяч ногой в падении на 90 + 6 минуте втолкнул в сетку ирландец Обафеми — 2:2.
Примечательно, что у “красных дьяволов” завершилась победная серия, состоящая из 4-х баталий — 59 очков и 5-е место. “Саутгемптон” 12 — 45.