"Манчестер Юнайтед" продовжив переможну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. “Манчестер Юнайтед” обіграв “Астон Віллу” в виїзному матчі 34-го туру Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.
На 27 хвилині “червоні дияволи”, а саме португалець Фернандеш, заробив право на пробиття пенальті і сам його реалізував. Швидкий випад у доданий час до першої половини обернувся голом Грінвуда — 2:0.
Розіграш кутового після перерви допоміг Полю Погба забити з передачі Фернандеша — 3:0.
Перемога в гостях дозволила “Манчестер Юнайтед” впритул підібратися до зони Ліги чемпіонів. Відставання від четвертої команди з турнірної таблиці “Лестера” становить одно очко. “Астон Вілла” займає 19-ту позицію, набравши 27 балів.
Додамо, що в інших баталіях були зафіксовані нічиї: “Борнмут” — “Тоттенхем” 0:0, “Евертон” — “Саутгемптон” 1:1.