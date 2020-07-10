"Манчестер Юнайтед" продовжив переможну серію в АПЛ

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КИЇВ. 10 липня. УНН. “Манчестер Юнайтед” обіграв “Астон Віллу” в виїзному матчі 34-го туру Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.

На 27 хвилині “червоні дияволи”, а саме португалець Фернандеш, заробив право на пробиття пенальті і сам його реалізував. Швидкий випад у доданий час до першої половини обернувся голом Грінвуда — 2:0.

Розіграш кутового після перерви допоміг Полю Погба забити з передачі Фернандеша — 3:0.

Перемога в гостях дозволила “Манчестер Юнайтед” впритул підібратися до зони Ліги чемпіонів. Відставання від четвертої команди з турнірної таблиці “Лестера” становить одно очко. “Астон Вілла” займає 19-ту позицію, набравши 27 балів.

Додамо, що в інших баталіях були зафіксовані нічиї: “Борнмут” — “Тоттенхем” 0:0, “Евертон” — “Саутгемптон” 1:1.

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