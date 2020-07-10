"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию в АПЛ

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4 марта, 14:27 • 121591 просмотра

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КИЕВ. 10 июля. УНН. “Манчестер Юнайтед” обыграл “Астон Виллу” в выездном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.

На 27 минуте “красные дьяволы”, а именно португалец Фернандес заработал право на пробитие пенальти и сам его реализовал. Быстрый выпад в добавленное время к первой половине обернулся голом Гринвуда — 2:0.

Розыгрыш углового после перерыва помог Полю Погба забить с передачи Фернандеша — 3:0.

Победа в гостях позволила “Манчестер Юнайтед” вплотную подобраться к зоне Лиги чемпионов. Отставание от четвертой команды с турнирной таблице “Лестера” составляет одно очко. “Астон Вилла” занимает 19-ю позицию, набрав 27 баллов.

Добавим, что в других баталиях были зафиксированы ничьи: “Борнмут” — “Тоттенхэм” 0:0, “Эвертон” — “Саутгемптон” 1:1.

Украинские Национальные Новости

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