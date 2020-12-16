“Манчестер Сіті” вдруге поспіль не зумів перемогти в АПЛ

На 30 хвилині зустрічі простріл Стерлінга увінчався голом ударом в один дотик Ілкая Гюндогана. Але наприкінці тайму автогол Діаса допоміг “Вест Бромвічу” здобути нічию — 1:1.

Український гравець Олександр Зінченко не був внесений в заявку “Манчестер Сіті” на гру.

Зауважимо, зігравши внічию “Сіті” піднявся на шосту сходинку в таблиці попри те, що вдруге поспіль зіграв внічию, а “Вест Бромвіч” з 7 пунктами займає 19-е місце.