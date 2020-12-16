“Манчестер Сіті” вдруге поспіль не зумів перемогти в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. “Манчестер Сіті” провів зустріч із “Вест Бромвічем” в рамках 13-го туру Англійської Прем’єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
На 30 хвилині зустрічі простріл Стерлінга увінчався голом ударом в один дотик Ілкая Гюндогана. Але наприкінці тайму автогол Діаса допоміг “Вест Бромвічу” здобути нічию — 1:1.
Український гравець Олександр Зінченко не був внесений в заявку “Манчестер Сіті” на гру.
Зауважимо, зігравши внічию “Сіті” піднявся на шосту сходинку в таблиці попри те, що вдруге поспіль зіграв внічию, а “Вест Бромвіч” з 7 пунктами займає 19-е місце.