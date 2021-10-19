"Манчестер Сіті" без Зінченка здобув розгромну перемогу в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Англійський "Манчестер Сіті" успішно завершив поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти бельгійського "Брюгге", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
До перерви точні удари організували Канселу і Марез. Уокер на початку другої половини довів справу до розгрому, а Палмер забив у дебютному матчі Ліги чемпіонів. Наприкінці зустрічі Ванакен оформив гол престижу, а Мареза здійснив дубль – 1:5.
Примітно, що захисник збірної України Едуард Соболь провів на полі повний поєдинок, а Олександр Зінченко просидів всю гру в запасі команди-переможниці.
Доповнення
"Манчестер Сіті" очолив квартет А – 6 очок. "Брюгге" має чотири пункти.