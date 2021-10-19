"Манчестер Сити" без Зинченко получил разгромную победу в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Английский "Манчестер Сити" успешно завершил поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
До перерыва точные удары организовали Канселу и Марез. Уокер в начале второй половины довел дело до разгрома, а Палмер забил в дебютном матче Лиги чемпионов. В конце встречи Ванакен оформил гол престижа, а Мареза оформил дубль - 1:5.
Примечательно, что защитник сборной Украины Эдуард Соболь провел на поле полный поединок, а Александр Зинченко просидел всю игру в запасе команды-победительницы.
Дополнение
"Манчестер Сити" возглавил квартет А - 6 очков. "Брюгге" имеет четыре пункта.