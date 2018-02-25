Манафорт попросив у суду звільнити його з-під арешту для участі в похоронах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросив у суду дозвіл на звільнення з-під домашнього арешту, щоб відвідати похорон свого тестя в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У заяві, надісланій федеральному суді у Вашингтоні Манафорт сказав, що його тесть помер в суботу і що він хотів би виїхати зі свого будинку в штаті Вірджинія в Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участі в похоронах.
З таким проханням він звернувся на наступний день після того, як Рік Гейтс, давній діловий партнер Манафорта, визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.
Як повідомляв УНН, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.