Манафорт попросил у суда освободить его из-под ареста для участия в похоронах

В заявлении, направленном федеральному суду в Вашингтоне Манафорт сказал, что его тесть умер в субботу и что он хотел бы уехать из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк для участия в похоронах.

С такой просьбой он обратился на следующий день после того, как Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Как сообщал УНН, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный приговор, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.