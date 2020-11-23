Малюська розповів, що в українських тюрмах не тестують ув’язнених на COVID-19

"Своїх тестів у нас немає, у випадку виявлення симптомів, вивозимо у звичайні лікарні. А які тести там використовують - це вже до МОЗ", - розповів міністр юстиції.

У той самий час, в європейських країнах та США тюрми вважаються системами підвищеного ризику поширення COVID-19. Закрите середовище може призвести до швидкого та широкого інфікування "ковідом" великої кількості людей. Тож США та низка інших європейських країн регулярно проводять масове тестування ув'язнених, щоб уникнути спалаху у межах закритих середовищ.

Зокрема, Естонія масово проводить "антигенні" тестування у закритих системах: тюрмах, лікарнях, і будинках для людей похилого віку.