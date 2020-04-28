Малюська розповів про долю законопроекту про діяльність третейських судів

"Ми дійсно перенесли законопроект, він був погоджений, ми очікуємо на підпис Прем’єра, і він буде завтра-післязавтра внесений в Раду. Поясню, що він перенесений, перший ми вносили ще зі старим урядом", - розповів Малюська.

Він зазначив, що проблем з ухваленням законопроекту не має бути. Проте у суспільства є певні асоціації з третейськими судами.

"У деяких ще в пам’яті зловживання третейських судів щодо нерухомості… Довіра до судів звичайних – страждає, до третейських- ще менша", - резюмував міністр.

Як раніше повідомляв УНН, наприкінці січня Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством юстиції проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)”.