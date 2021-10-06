Малюнки боксера Мухаммеда Алі продали на аукціоні майже за 1 млн доларів

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Одну з найочікуваніших робіт, “Жалити, як бджола”, продали за 425 тис. доларів, що у десять разів більше, ніж прогнозували перед продажем. Повідомляють, що цей малюнок Алі намалював під час зйомок фільму “Дорога свободи” у Міссісіпі 1978 року.

Окрім того, малюнок містить повний вірш Мухаммеда Алі: “Реф! Він справді пурхав, як метелик, і жалив, як бджола! Так, якби ти був розумним, то бігав би, як я!”. Алі часто описував свій боксерський стиль легким, як метелик, і жалячим, як бджола.

Картину червоного, білого та синього кольору 1979 року зі словами “Я люблю тебе, Америко” продали за 150 тис. доларів.

Скетч фломастером 1967 року, на якому Алі порівнює іслам із християнством, — за 24 тис. доларів.

View this post on Instagram Публикация от Bonhams Popular Culture (@bonhamspopularculture)

“Мухаммед Алі був культурною іконою, яка визначила покоління. У своїх творах він зобразив близькі йому теми: бокс, громадянські права, релігію та мир у всьому світі та гуманізм”, — зазначила Хелен Холл, директорка відділу популярної культури Bonhams.

На аукціон роботи боксера виставив його друг Родні Гілтон Браун. Він розповів, що перші три картини Алі намалював для нього після бою у Бостоні із Джоді Баллардом 1977 року.

В аукціонному домі розповіли, що боксер малював усе своє життя. На це надихнув його батько, який був професійним художником. Алі також навчався у спортивного художника Лероя Неймана.

Додамо

Мухаммед Алі — один із найвідоміших боксерів в історії світового боксу, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964–1966, 1974–1978).

Американський боксер помер 2016 року у США на 75-му році життя після понад 30-ти років боротьби із хворобою Паркінсона.