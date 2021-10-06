Рисунки боксера Мухаммеда Али продали на аукционе почти за 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Аукционный дом Bonhams в Нью-Йорке почти за 1 млн долларов продал 26 рисунков американского боксера Мухаммеда Али. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Одну из самых ожидаемых работ, “Жаль, как пчела”, продали за 425 тыс. долларов, что в десять раз больше, чем прогнозировали перед продажей. Сообщают, что этот рисунок Али нарисовал во время съемок фильма “Дорога свободы” в Миссисипи в 1978 году.
Кроме того, рисунок содержит полный стих Мухаммеда Али: “Реф! Он действительно порхал, как бабочка, и жалил, как пчела! Да, если бы ты был умным, то бегал бы, как я!”. Али часто описывал свой боксерский стиль легким, как бабочка, и жалящим, как пчела.
Картину красного, белого и синего цвета 1979 года со словами “Я люблю тебя, Америка” продали за 150 тыс. долларов.
Скетч фломастером 1967 года, на котором Али сравнивает ислам с христианством, — за 24 тыс. долларов.
“Мухаммед Али был культурной иконой, которая определила поколения. В своих произведениях он изобразил близкие ему темы: бокс, гражданские права, религию и мир во всем мире и гуманизм”, — отметила Хелен Холл, директор отдела популярной культуры Bonhams.
На аукцион работы боксера выставил его друг Родни Хилтон Браун. Он рассказал, что первые три картины Али нарисовал для него после боя в Бостоне с Джоди Баллардом в 1977 году.
В аукционном доме рассказали, что боксер рисовал всю свою жизнь. На это вдохновил его отец, который был профессиональным художником. Али также учился у спортивного художника Лероя Неймана.
Добавим
Мухаммед Али — один из самых известных боксеров в истории мирового бокса, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964–1966, 1974–1978).
Американский боксер умер в 2016 году в США на 75-м году жизни после более 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона.