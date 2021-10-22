Мальта заборонила в'їзд вакцинованим громадянам України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Уряд Мальти 21 жовтня оновив перелік країн і додав Україну в "темно-червоний" список. Оновлений перелік країн опублікований на урядовому сайті Мальти, повідомляє УНН.
Деталі
Це рішення означає, що в'їзд українцям з туристичною метою на Мальту заборонений. Заборона стосується і вакцинованих громадян.
Відзначимо, що при в'їзді на Мальту потрібно заповнити dPLF форму, в якій має бути вказано країни в яких людина перебувала останні 14 днів.
У серпні цього року Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 і до сих пір дозволяла в'їзд вакцинованим українцям. Подорож на Мальту з темно-червоних країн (включаючи Україну) дозволено тільки в особливих випадках.
Для початку потрібно отримати дозвіл для подорожі на сайті travelauthorisation.gov.mt. Після отримання схвалення заповнити dPLF форму, зробити ПЛР тест і після в'їзду на Мальту відбути карантин 14 днів. Якщо особа не резидент Мальти, то карантин потрібно відбути в авторизованих готелях, з оплатою за кожну ніч проживання в розмірі 100 євро.
Доповнення
Європейський Союз цього тижня не виключатиме Україну з “зеленого” списку, куди входять країни з низьким рівнем поширення COVID-19.
“Цього тижня не буде змін до рекомендованого ЄС COVID-19 безпечного для поїздок списку третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову”, - повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.
В разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.