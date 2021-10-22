Мальта запретила въезд вакцинированным гражданам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Правительство Мальты 21 октября обновилj перечень стран и добавилj Украину в "темно-красный" список. Обновленный перечень стран опубликован на правительственном сайте Мальты, сообщает УНН.
Детали
Это решение означает, что въезд украинцев с туристической целью на Мальту запрещен. Запрет касается и вакцинированных граждан.
Отметим, что при въезде на Мальту нужно заполнить dPLF форму, в которой должны быть указаны страны в которых человек находился последние 14 дней.
В августе этого года Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 и до сих пор позволяла въезд вакцинированным украинцам. Путешествие на Мальту с темно-красных стран (включая Украину) разрешено только в особых случаях.
Для начала нужно получить разрешение для путешествия на сайте travelauthorisation.gov.mt. После получения одобрения заполнить dPLF форму, сделать ПЦР тест и после въезда на Мальту отбыть карантин 14 дней. Если человек не резидент Мальты, то карантин нужно отбыть в авторизованных гостиницах, с оплатой за каждую ночь проживания в размере 100 евро.
Дополнение
Европейский Союз на этой неделе не будет исключать Украину из "зеленого" списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19.
"На этой неделе не будет изменений к рекомендованному ЕС COVID-19 безопасного для поездок списка третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", - сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.