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Мальта запретила въезд вакцинированным гражданам Украины

Киев • УНН

 • 50072 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Правительство Мальты 21 октября обновилj перечень стран и добавилj Украину в "темно-красный" список. Обновленный перечень стран опубликован на правительственном сайте Мальты, сообщает УНН.

Мальта запретила въезд вакцинированным гражданам Украины

Детали

Это решение означает, что въезд украинцев с туристической целью на Мальту запрещен. Запрет касается и вакцинированных граждан.

Отметим, что при въезде на Мальту нужно заполнить dPLF форму, в которой должны быть указаны страны в которых человек находился последние 14 дней.

В августе этого года Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 и до сих пор позволяла въезд вакцинированным украинцам. Путешествие на Мальту с темно-красных стран (включая Украину) разрешено только в особых случаях.

Для начала нужно получить разрешение для путешествия на сайте travelauthorisation.gov.mt. После получения одобрения заполнить dPLF форму, сделать ПЦР тест и после въезда на Мальту отбыть карантин 14 дней. Если человек не резидент Мальты, то карантин нужно отбыть в авторизованных гостиницах, с оплатой за каждую ночь проживания в размере 100 евро.

Дополнение

Европейский Союз на этой неделе не будет исключать Украину из "зеленого" списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19.

"На этой неделе не будет изменений к рекомендованному ЕС COVID-19 безопасного для поездок списка третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список будет пересмотрен снова", - сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

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