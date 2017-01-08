Малолітня дівчинка разом із собакою впала у каналізаційний люк в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні в Миколаєві по пр.Богоявленському 11-річна дівчинка, гуляючи з собакою, провалилася в каналізаційний люк. Про це у Facebook написав депутат Миколаївської міської ради Артем Грозов, передає УНН.
Зі слів депутата, дитина разом із собакою цілу годину сиділи в люці з нечистотами.
“На місці була патрульна поліція, „швидка“, директор водоканалу. Розібравшись у ситуації стало ясно, що люк обслуговує ЖЕК „Зоря“. Він був накритий матрацом! У дитини шок! Істерика! Речі всі зіпсовані, ключі, мобільний телефон загублені. Загалом жах! Слава Богу, що всі живі!”, — написал А.Грозов.
Нагадаємо, в жовтні у Львові на вул.Стуса прорвало каналізаційний люк.