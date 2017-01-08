Малолетняя девочка вместе с собакой упала в канализационный люк в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня в Николаеве на пр.Богоявленском 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк. Об этом в Facebook написал депутат Николаевского городского совета Артем Грозов, передает УНН.
По словам депутата, ребенок вместе с собакой целый час сидели в люке с нечистотами.
"На месте была патрульная полиция,« скорая », директор водоканала. Разобравшись в ситуации стало ясно, что люк обслуживает ЖЭК "Заря". Он был накрыт матрасом! У ребенка шок! Истерика! Вещи все испорчены, ключи, мобильный телефон утеряны. В общем ужас! Слава Богу, что все живы! ", - написал А.Грозов.
Напомним, в октябре во Львове на вул.Стуса прорвало канализационный люк .