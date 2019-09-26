Малолітній, висловлюючи протест батькам, хотів вистрибнути з балкона
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Луганщині 12-річного хлопчика вмовили не стрибати з балкона. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає УНН.
Так, сьогодні на лінію "102" зателефонувала жінка і повідомила про те, що у місті Рубіжне на карнизі другого поверху багатоповерхового будинку стоїть хлопчик, плаче, а жінка вмовляє його не стрибати з балкону.
На місце події виїхали правоохоронці, а саме екіпаж патрульної поліції, співробітники ювенальної превенції та керівництво ГУНП.
"Увійшовши до квартири, поліцейські звернулися до хлопчика та вмовили його не скоювати того, що він замислив (не стрибати з балкону). Дитина злізла з карнизу та повернулась у квартиру", - йдеться у повідомленні.
Зі слів хлопчика, він хотів стрибнути з балкону для того, щоб саме такими діями висловити свій протест батькам, даючи їм зрозуміти, що він не згоден з методами її виховання.
"Наразі із хлопчиком та його батьками працюють співробітники ювенальної превенції та психологи", - додали в поліції.
Нагадаємо, десятирічного хлопчика знайшли повішеним у Харківській області.