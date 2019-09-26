Малолетний, выражая протест родителям, хотел выпрыгнуть с балкона
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Луганской области 12-летнего мальчика уговорили не прыгать с балкона. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
Так, сегодня на линию "102" позвонила женщина и сообщила о том, что в городе Рубежное на карнизе второго этажа многоэтажного дома стоит мальчик, плачет, а женщина уговаривает его не прыгать с балкона.
На место происшествия выехали правоохранители, а именно экипаж патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции и руководство ГУНП.
"Войдя в квартиру, полицейские обратились к мальчику и уговорили его не совершать того, что он задумал (не прыгать с балкона). Ребенок слез с карниза и вернулся в квартиру", - говорится в сообщении.
По словам мальчика, он хотел прыгнуть с балкона для того, чтобы именно такими действиями выразить свой протест родителям, давая им понять, что он не согласен с методами его воспитания.
"Сейчас с мальчиком и его родителями работают сотрудники ювенальной превенции и психологи", - добавили в полиции.
Напомним, десятилетнего мальчика нашли повешенным в Харьковской области.