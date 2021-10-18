Маліновський взяв участь у перемозі “Аталанти” у поєдинку Серії А

Деталі

Дубль Ілічіча допоміг бергамцям захопити комфортну перевагу станом на 26 хвилину гри. Проте до перерви Ді Франческо скоротив відставання. У другій половині автогол Віті і м’яч у виконанні Сапати з передачі Пашаліча принесли “Аталанті” розгромний виграш — 4:1.

Наш Маліновський отримав також ігровий час. Він з’явився на полі на 68 хвилині, але покинув його без результативних дій.

Склад “Аталанти”: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Паломіно, Толой (Фройлер, 39), Демірал, Меле, де Рон, Пашаліч, Копмейнерс (Ловато, 68), Ілічіч (Маліновський, 68), Мюріель (Сапата, 46).

Доповнення

“Аталанта” з 14 пунктами вийшла на шостий рядок. У наступному турі вони прийматимуть “Удінезе”.