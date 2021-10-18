Малиновский принял участие в победе "Аталанты" в поединке Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В матче восьмого тура итальянской Серии А "Эмполи" на своем поле принимал бергамского "Аталанту" полузащитника Руслана Малиновского, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Дубль Иличич помог бергамцям захватить комфортное преимущество по состоянию на 26 минуту игры. Однако до перерыва Ди Франческо сократил отставание. Во второй половине автогол Вити и мяч в исполнении Сапаты по передаче Пашалич принесли "Аталанте" разгромный выигрыш - 4: 1.
Наш Малиновский получил также игровое время. Он появился на поле на 68 минуте, но покинул его без результативных действий.
Состав "Аталанты": Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Паломино, Толо (Фройлер, 39), Демирал, Мел, где Рон, Пашалич, Копмейнерс (Ловато, 68), Иличич (Малиновский, 68), Мюриэль (Сапата, 46).
Дополнение
"Аталанта" с 14 пунктами вышла на шестую строчку. В следующем туре они будут принимать "Удинезе".