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Маліновський взяв участь у дебютному виграші "Аталанти" в Лізі чемпіонів

Маліновський взяв участь у дебютному виграші "Аталанти" в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. В рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Аталанта" в домашньому матчі на "Джузеппе Меацца" зуміла обіграти загребське "Динамо", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Госенс пробив у штангу у зустрічі, а Луїс Муріель реалізував пенальті і відкрив рахунок на 27 хвилині. Подвоїти перевагу зумів колишній півзахисник харківського “Металіста” Алехандро Гомес — 2:0.

Примітно, що українець Руслан Маліновський з’явився на полі лише на 90-й хвилині зустрічі замість Гомеса.

Наразі команди знаходяться на 3 і 4 місцях у квартеті С — “Динамо” з 5 очками, а бергамці з 4-ма.

Відзначимо, в останньому турі італійці приїдуть до Харкова і, якщо зуміють перемогти “Шахтар”, то обійдуть “гірників” і гарантують собі мінімум виступ у Лізі Європи.

Українські Національні Новини

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