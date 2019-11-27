Маліновський взяв участь у дебютному виграші "Аталанти" в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Аталанта" в домашньому матчі на "Джузеппе Меацца" зуміла обіграти загребське "Динамо", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Госенс пробив у штангу у зустрічі, а Луїс Муріель реалізував пенальті і відкрив рахунок на 27 хвилині. Подвоїти перевагу зумів колишній півзахисник харківського “Металіста” Алехандро Гомес — 2:0.
Примітно, що українець Руслан Маліновський з’явився на полі лише на 90-й хвилині зустрічі замість Гомеса.
Наразі команди знаходяться на 3 і 4 місцях у квартеті С — “Динамо” з 5 очками, а бергамці з 4-ма.
Відзначимо, в останньому турі італійці приїдуть до Харкова і, якщо зуміють перемогти “Шахтар”, то обійдуть “гірників” і гарантують собі мінімум виступ у Лізі Європи.