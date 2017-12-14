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Маліновський відзначився дублем у матчі Кубку Бельгії

Маліновський відзначився дублем у матчі Кубку Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський двома голами допоміг ФК "Генк" пробитися до півфіналу Кубку Бельгії, передає УНН з посиланням на сайт "Генку".

На рахунку нашого земляка два голи-красені в чвертьфіналі Кубку проти "Васланд-Беверен". Спочатку Маліновський ударом з правої з-за меж штрафної відправив м'яч у дальній верхній кут воріт. У другому таймі українець реалізував штрафний ударом з лівої ноги.

Основний час та два екстра-тайми зустрічі завершилися нічиєю 3:3. В серії пенальті кращими були представники "Генку" 4:2. Один із 11-метрових ударів реалізував і Маліновський.

Відзначимо, що крім "Генку" до 1/2 фіналу пробилися "Кортрейк" та "Стандарт".

Додамо також, у поточному сезоні Маліновський провів 21 матч у всіх турнірах за "Генк", забив 4 голи і зробив одну результативну передачу.

Як повідомляв УНН, півзахисник збірної України і ФК “Генк” Руслан Малиновський отримав покарання у вигляді тривалої дискваліфікації за порушення правил в матчі Кубку Бельгії. Дисциплінарний орган бельгійської футбольної асоціації відмінив червону картку півзахисника Генка Руслана Маліновського.

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