Малиновский отличился дублем в матче Кубка Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский двумя голами помог ФК "Генк" пробиться в полуфинал Кубка Бельгии, передает УНН со ссылкой на сайт "Генке".
На счету нашего земляка два гола-красавца в четвертьфинале Кубка против "Васланд-Беверен". Сначала Малиновский ударом с правой из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Во втором тайме украинец реализовал штрафной ударом с левой ноги.
Основное время и два экстра-тайма встречи завершились вничью 3:3. В серии пенальти лучшими были представители "Генка" 4:2. Один из 11-метровых ударов реализовал и Малиновский.
Отметим, что кроме "Генке" в 1/2 финала пробились "Кортрейк" и "Стандарт".
Добавим также, в текущем сезоне Малиновский провел 21 матч во всех турнирах за "Генк", забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
Как сообщал УНН, полузащитник сборной Украины и ФК "Генк" Руслан Малиновский получил наказание в виде длительной дисквалификации за нарушение правил в матче Кубка Бельгии. Дисциплинарный орган бельгийской футбольной ассоциации отменил красную карточку полузащитника Генка Руслана Малиновского.