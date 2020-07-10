Маліновський оформив результативну передачу у переможній грі "Аталанти" в Серії А

На 66 хвилині гості залишились у меншості через вилучення Раньєрі. Через три хвилини на полі з’явився українець. Згодом він подав з кутового на дальню стійку, де Рафаель Толой відзначився голом. Розіграш кутового на 85 хвилині привів до другого гола клубу з Бергамо. Автором взяття воріт став Луїс Муріель — 2:0.

Клуб з Бергамо піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату із 66 очками. Відставання від “Лаціо” складає лише два очки.

Додамо, що в сезоні-2019/2020 Маліновський провів у складі італійського клубу 37 матчів, в яких забив шість м’ячів та віддав чотири результативні паси.