Малиновский оформил результативную передачу в победной игре "Аталанты" в Серии А

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В рамках 31 тура итальянской Серии А состоялся поединок с участием “Аталанты” Руслана Малиновского с “Сампдорией”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

На 66 минуте гости остались в меньшинстве после удаления Раньери. Через три минуты на поле появился украинец. Впоследствии он подал с углового на дальнюю штангу, где Рафаэль Толо отметился голом. Розыгрыш углового на 85 минуте привел ко второму голу клуба из Бергамо. Автором взятия ворот стал Луис Муриель — 2:0.

Клуб из Бергамо поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата с 66 очками. Отставание от “Лацио” составляет лишь два очка.

Добавим, что в сезоне-2019/2020 Малиновский провел в составе итальянского клуба 37 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные пасы.

Украинские Национальные Новости

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