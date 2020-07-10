Малиновский оформил результативную передачу в победной игре "Аталанты" в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В рамках 31 тура итальянской Серии А состоялся поединок с участием “Аталанты” Руслана Малиновского с “Сампдорией”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
На 66 минуте гости остались в меньшинстве после удаления Раньери. Через три минуты на поле появился украинец. Впоследствии он подал с углового на дальнюю штангу, где Рафаэль Толо отметился голом. Розыгрыш углового на 85 минуте привел ко второму голу клуба из Бергамо. Автором взятия ворот стал Луис Муриель — 2:0.
Клуб из Бергамо поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата с 66 очками. Отставание от “Лацио” составляет лишь два очка.
Добавим, что в сезоне-2019/2020 Малиновский провел в составе итальянского клуба 37 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные пасы.