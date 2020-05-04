Малі підприємці вийшли на мітинг під стіни КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У центрі столиці під стінами Київської міської державної адміністрації мітингували особи щодо ведення підприємницької діяльності під час карантину. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у місті Києві.
"Була запланована акція, все пройшло без порушень. Мітингували особи з приводу підприємницької діяльності в умовах карантину", - зазначили у пресслужбі.
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Нагадаємо, у Києві біля Кабінету міністрів України пройшла акція протестів малих підприємців.